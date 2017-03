Kuutoskartanon palosta rikosepäily

Kuutoskartanon tulipaloa reilu vuosi sitten on poliisin mukaan tutkittu tahallisena tekona ja esitutkinta on menossa syyttäjälle lähiaikoina.

— Meillä on rikosepäily ja meillä on epäilty. Syyte lähtee pian syyteharkintaan, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Teemu Liikkanen.

Tekoa on tutkittu törkeänä petoksen yrityksenä, mutta esitutkinta on vielä hieman kesken. Poliisi on tullut omien tutkimustensa kautta tähän rikosnimikkeeseen.

Luumäellä on ollut lyhyen ajan sisällä useita tulipaloja, joita on epäilty tahallaan sytytetyiksi, mutta Liikkasen mukaan Kuutoskartanon tapauksella ei ole kytköstä aiempiin paloihin.