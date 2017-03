Omatunto ruokalautasella

Suomalaiset arvostavat yhä enemmän kotimaista ruokaa. Suomi syö -tutkimus paljasti viime vuonna, että lähes kaksi kolmesta kiinnittää huomiota ostamiensa elintarvikkeiden kotimaisuuteen. Yli puolet on kiinnostuneita kotimaisuuden lisäksi lähiruuasta eli oman asuinpaikkansa lähellä tuotetusta ruuasta.

Tärkein lähiruoan ostosyy on paikallisten tuottajien tukeminen, mutta myös eettiset arvot vaikuttavat valintoihin.

Tieto lisää tuskaa. Minusta ja uskoakseni monesta muustakin on tullut pikku hiljaa tiedostavampi kuluttaja, kun tajunnan täyttävät kauhu-uutiset milloin kasvinsuojelumyrkkyjen hallitsemattomasta käytöstä, milloin ravintoeläinten kurjasta kohtelusta.

Nähtyäni sielua raastavan videon tanskalaisten sikojen ahtaista oloista ja saparoamputaatioista, tein tietoisen valinnan ostaa vain kotimaisten tilojen possua. Kun näin, miten itäeurooppalaisilta kananpojilta katkottiin kivuliaasti nokat, etteivät ne voisi vahingoittaa toisiaan tukalissa häkeissään, suuntasin ostotottumuksiani kotimaiseen kananlihaan. Samantyyppisiä reaktioita tapahtui nähtyäni videon eteläisen Euroopan teuraskuljetuksista ja eteläamerikkalaisesta tavasta kasvattaa haluttua vaaleaa vasikanlihaa. Teuraseläimiä kohdeltiin kaltoin kaikin kuviteltavissa olevin tavoin. Vasikat erotettiin heti synnyttyään emoistaan ja suljettiin yksinäisyyteen sysipimeään.

Eurooppalainen lainsäädäntö ei salli läheskään kaikkia epämääräisiä tuotantotapoja, jotka muualla maailmassa ovat arkea. Suomessa EU-lainsäädäntöäkin tulkitaan vielä tiukimman mukaan ja valvonta toimii. Kuluttaja voi luottaa siihen, etteivät eläimet kärsi kohtuuttomasti ennen päätymistään ravinnoksi.

Lähiruoka ratkaisee monia eettisiä ongelmia ruuantuotannossa, oli kyse sitten eläinten oloista, kasvinsuojelumyrkyistä tai hiilijalanjäljestä. Kotimaisen kasvintuotannon puhtauteen voi luottaa, eläimiä ei lääkitä varmuuden vuoksi antibiootein ja hiilipäästöt ovat sitä vähäisemmät, mitä vähemmän tuote liikkuu.

On erityisen hienoa, että monet eläintilat sallivat kuluttajan jopa nähdä, miten eläimet tilalla elävät. Maksan mielihyvin hieman enemmän ruuasta, joka on tuotettu niin, että eläimen lyhyelläkin elämällä on arvo.

Muuten, Luumäelläkin toimii Etelä-Karjalan reko, Facebook-ryhmä, josta voi tilata tuotteita suoraan lähituottajilta. He tuovat tilaukset säännöllisesti ja keskitetysti sovittuun paikkaan. Yhdellä kertaa saa lihat, munat, juustot, karamellit, potut ja porkkanat.

Viimeisimmässä reko-jakelussa meitä kuluttajia oli paikalla kourallinen. Näppärän idean soisi kasvattavan suosiotaan — nyt tuottajat tulevat paikalle lähinnä hyvästä tahdosta.

Kirjoittaja on Luumäen Lehden toimittaja.