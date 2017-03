Hammaslääkäriä kyydissä hiekkatiellä

Hammashuollon vastaanottoavustaja Helmi Tainalla on paljon mukavia, lämpimiä muistoja Luumäen hammashoitolasta. Viimeiset kolme vuotta hän on työskennellyt ajanvarauspalvelussa osa-aikaeläkeläisenä ja nyt edessä on vapaus. Viimeinen työpäivä oli 28. helmikuuta.

Tainaa naurattaa vauhdikas muistikuva lasten hammastarkastuksista kyläkouluilla.

— Kiersimme hammaslääkäri Harri Torpan kanssa kylillä usein minun autollani, joten toimin kuljettajana. Mahtoi häntä pelottaa, kun kerran oli kova kiire Kannuskoskelta Sarkalahden suuntaan, hän mainitsee.

Lue lisää Helmi Tainan muisteluista torstain 9.3. Luumäen Lehdessä.