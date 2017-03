Nyt alkaa olla viimeiset hetket lähteä hiihtämään, arvelee kunnan liikuntapaikkavastaava Seppo Ukkola.

Puhelimessa hän toteaa ulkolämpömittarinsa näyttävän +6,8 astetta ja kehottaa hiihtokansaa lähtemään vielä ladulle.

Hiihtoladut ovat hänen kertomansa mukaan nyt hyvässä kunnossa niin pururadalla, lomakeskuksella, Kivijärven jäällä kuin kaasuputkilinjalla.

— Ladut ovat paremmassa kunnossa kuin viime viikonloppuna. Silloin satanut lumi on pehmittänyt hieman alla olevaa jäistä latua, joten nyt siellä on hyvä hiihtää.

Latuja on ajettu tänään perjantaina koneella. Jäälle on tehty kaksi latua ja luistelu-uraa, eikä vettä ole. Tosin tilanne saattaa muuttua, jos päivät lämpenevät vielä kovasti.

Sääennusteiden mukaan lähiöinä on kuitenkin pakkasta niin, että ainakin aamuisin hiihtokelit ovat mainiot.

Seppo Ukkola varoittaa lähinnä lomakylän-Perälän sähkölinjaa noudattavasta urasta, jonne latua ei ole voitu kunnolla tehdä. Siellä on myös rankat mäet ylös ja alas, jotka ovat varsinkin kokemattomille hiihtäjille haasteellisia.

— Aurinko alkaa ilmestyessään lämmittää latupohjia niin, että ne kuluvat ja sulavat äkkiä. Vielä on hiihtokelejä jäljellä, mutta tuskin pitkään enää kun kevät alkaa tekemään tuloaan, Ukkola pohdiskelee.