Kuutostiellä rauhallisempi rakennusvaihe

Kuutostien rakennustyömaalla näyttää tällä hetkellä verraten hiljaiselta. Vain muutamissa paikoissa on kone tai kaksi työskentelemässä.

Skanska Infra Oy:n rakennuspäällikkö Janne Tikkamäen mukaan kuutostien rakennus- ja peruskorjaustyö on hyvällä mallilla ja nyt maaliskuussa on hiljaisempi vaihe urakoitsijoiden ja työntekijöiden talvilomien ja konehuoltojen ollessa käynnissä.

— Meluvallien rakentaminen on käynnissä — se ei ole talvesta ja pakkasista kiinni, Tikkamäki sanoo.

