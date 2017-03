Missä taksi, kun sitä tarvitaan?

Noin puolitoista vuotta Taavetissa asuneena, haluan avautua taksi”palveluista” tässä kunnassa.

Sen kerran, kun taksia tarvitsen, joudun soittamaan 6-8 yrittäjää läpi ja hyvä jos joku sittenkään vastaa.

Saatuani kyydin, heillä on kaikilla sama vastaus: kukaan ei päivystä ikinä taksikopilla — siihen numeroon on turha soitella, Taavetissa on totuttu soittamaan suoraan kuskille.

Ahaa, sepäs onkin hienoa, kun kaikki relaavat just silloin, kun sä tarvitset kyytiä.

Ihmettelen tätä ja toivon, että joku järki tulee tähänkin asiaan, vai alanko itse taksikuskiksi?