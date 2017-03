Liikuntaystäville riittäisi tarvetta

Mirjam Salmi ei lähtisi talviaikaan lainkaan ulos Patteritie 10:n asunnostaan, ellei hän olisi saanut tuekseen ja turvakseen liikuntaystävää. Ystävän kanssa on sovittu säännöllinen, viikottainen ajankohta, jolloin lähdetään yhdessä ulkoilemaan.

Luumäellä on vastikään koulutettu alun toistakymmentä liikuntaystävää, mutta tarve on huomattavasti suurempi. Monilla koulutetuista on jo ennestään läheinen tai tuttava, jonka liikkumista he ovat tukemassa. Liikunta voi olla ulkoilun ohella vaikkapa kuntosalikäyntejä tai istumajumppaa kotosalla.

Uusia liikuntaystäväkoulutuksia aloitetaan sitä mukaa, kun vapaaehtoisia löytyy. Myös liikuntaystävän tarvitsijoista tarvittaisiin tietoa, jotta auttaja ja autettava saataisiin kohtaamaan.

Lue lisää aiheesta 2. maaliskuuta ilmestyneestä Luumäen Lehdestä.