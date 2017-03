Katri Smolander viihtyy auttamishaluisten ihmisten joukossa

Yhteisvastuukeräys on kirkon suurkeräys, jolla kerätään vuosittain apua kulloinkin valittavalle avustuskohteelle. Tänä vuonna sen teemana on ihmiskauppa, kertoo diakoni Katri Smolander Luumäen seurakunnasta.

Yhteisvastuukeräys on valtakunnan vanhimpia keräyksiä, 67 vuotta, ja sitä kerätään hädänalaisten ihmisten ja perheiden auttamiseksi. Smolander kertoo osallistuneensa ensimmäisen kerran keräykseen jo rippikoululaisena vuonna 1995. Siitä lähtien hän on osallistunut keräystoimintaan lähes joka vuosi.

