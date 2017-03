Kunnanvaltuustoon pyrkii 64, heistä viisi sitoutumatonta

Kevään kunnallisvaalien ehdokaslistat on jätetty kuntiin tiistaina 28.2. Luumäellä ehdokaslistoja jätettiin viisi, joilla oli yhteensä 64 henkilöä ehdolla kunnanvaltuustoon.

Luumäellä oli tänä vuonna puolueiden listoilla yhteensä viisi sitoutumatonta ehdokasta. Keskustan listoilla sitoutumattomia olivat Milko Kiviranta, Ville Taina ja Rauno Vanhoja, joiden sitoutumattomuudesta jäi torstain paperilehdessä merkintä epähuomiossa pois. Kaksi muuta sitoutumatonta ovat Matti Haaja ja Vesa Simola, jotka ovat mukana Kokoomuksen listoilla.

Kunnan keskusvaalilautakunta tarkastaa ehdokaslistat maanantaina 6.3. ja tekee tarvittaessa mahdolliset huomautukset puolueiden vaaliasiamiehille, joilla on keskiviikkoon asti aikaa vastata huomautuksiin.

Keskusvaalilautakunta pitää torstaina 9.3. kokouksen, jossa se laatii ehdokaslistojen yhdistelmän sekä huolehtii yhdistelmälistan tietojen sekä henkilötunnuksen merkitsemisen valtakunnalliseen ehdokasrekisteriin.

Ennakkoäänesaika on 29.3.–4.4. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 9.4.

Kunnallisvaaliehdokkaat 2017

Keskusta: Matti Haikonen, Aki Heikkilä, Markku Huopainen, Asmo Karhu, Milko Kiviranta (sitoutumaton), Annikki Knaapi, Tarja Kyllönen, Marja Laari, Sami Leinonen, Anne Marttila-Inkilä, Merja Mälkiä, Arvi Mättö, Virpi Nurmilaukas, Senja Oranko, Katriina Ovaska, Antero Paananen, Jarkko Perälä, Anne Pylväläinen, Juha Rintamäki, Antti Rämä, Jari Sairanen, Anni Simola, Kaisu Suoknuuti, Tiina-Eveliina Suur-Inkeroinen, Ville Taina (sitoutumaton), Tommi Timperi, Tarja Tolonen, Joakim Wainonen ja Rauno Vanhoja (sitoutumaton).

Kristillisdemokraatit: Erkki Kurppa, Veikko Kylliäinen, Tuija Reinilä, Taneli Skyttä ja Matti Ylä-Outinen.

Kokoomus: Matti Haaja (sitoutumaton), Kai Kaltto, Terhi Karhu, Mari Kurkan, Kalevi Manner, Kari Metsäkallio, Hanna Nuutinen, Antero Pesu, Teppo Pesu, Mari Pynnönen, Jari Saaresti, Vesa Simola (sitoutumaton), Linda Suokas, Emmi Suursalmi, Ville Tanskanen ja Juri Vuorinen.

Perussuomalaiset: Juha Rantakaulio.

SDP: Arja Jaakkola, Satu Karjalainen, Timo Koivunen, Aino Korhonen, Virpi Kosonen, Päivi Kärmeniemi, Pekka Lähtevänoja, Vesa Piitulainen, Galina Punkkinen, Hannu Repo, Pentti Salenius, Pekka Sinkkonen ja Kimmo Tamminen.