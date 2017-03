Runsaasti hakijoita Kotkaniemen projektipäälliköksi

Kotkaniemi-säätiön projektipäällikön haku on kiinnostanut noin tusinaa hakijaa. Hakuaika päättyi 28.2., mutta täsmällistä lukumäärää ei keskiviikkoaamuna vielä tiedetty.

Säätiön puheenjohtaja Hilkka Suoanttila on hakijamäärään tyytyväinen, mutta toteaa valintaan päästävän, mikäli Leader-rahoitus hankkeelle saadaan.

Kyseessä on Kotkaniemen toiminnan käynnistäminen ensi vuoden aikana. Tehtävään kuuluu verkostoituminen yritysten ja yhteisöjen kanssa, yrityshankkeiden kehittäminen, hankkeen hallinnointi sekä muut Kotkaniemen liittyvät tehtävät, pois luettuna museon näyttelyn rakentaminen.

— Haku on ehdollinen, mutta uskon kovasti rahoituksen saamiseen, Suoanttila sanoo.

Leader-rahoitus ratkeaa hänen mukaansa maaliskuun loppuun mennessä, jonka jälkeen projektipäällikön palkkaus tapahtuu.

— Hakijoita oli ihan mukava määrä, kiinnostusta oli paljonkin ja kyselyitä tuli, hän sanoo.

Toinenkin hakuprosessi Kotkaniemi-säätiöllä on ollut menossa. Museoon on haettu yrittäjää hoitamaan kahvila-ravintolatoimintaa. Suoanttilan mukaan haku on ollut tuloksekas ja yrittäjän kanssa on jo neuvoteltu.

Säätiön hallitus kokoontuu 9.3. jolloin sopimus yrittäjän kanssa allekirjoitetaan. Yrittäjän nimeä ei vielä haluta paljastaa, mutta Suoanttila vihjaa hänellä olevan yhteys Luumäkeen.