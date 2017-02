Nyt saatiin latutakuu

Keskiviikon ja torstain runsas lumisade mahdollistaa latujen kunnostuksen huippukuntoon. Kunnan teknisen toimen liikuntapaikkavastaava Seppo Ukkola antaa latutakuun.

Kunnan latukone käy kuulemma kuumana, suorastaan ”tulilla”, kun koneella tahkotaan tänään perjantaina latuja lumisateen jäljiltä huippukuntoon. Koneella ajellaan varmaan parasta aikaa latuja aina Lomakylään ja Perälään saakka.

Jäällä puolestaan moottorikelkkamiehet huolehtivat ladunkunnostuksesta, samoin kuin kaasulinjalla.

Kivijärven jäällä valmistellaan latua Kotkaniemeen asti, jotta Ukko-Pekan laturetki voidaan järjestää reilun viikon päästä sunnuntaina. Ukkolalla on vahva usko siihen, että tällä kertaa laturetki toteutuu mainioita latuja pitkin.

Sääennusteiden mukaan viikonloppuun on tulossa loistavat ulkoilu- ja hiihto-olosuhteet. Lauantaina Luumäellä on osittain aurinkoista, osittain pilvistä ja sunnuntaiksi on luvassa aurinkoista sekä koko viikonloppuna vallitsee pikkupakkanen.

Riittääkö hiihtäjiä viikonloppuna ladulle, vai varastaako Lahden MM-hiihdot ulkoiluajan, Seppo Ukkola?

— Riittää varmasti hiihtäjiä! Sitä en tiedä, viekö MM-hiihdot ulkoilijat, mutta ainakin telkun äärestä kannattaa lähteä välillä ulos ladulle, hän kehottaa.