Liu lau, laskiaista Luumäellä

Tänä vuonna lapset ja lapsenmieliset pääsevät viettämään laskiaista lukuisissa eri tapahtumissa. Laskiaistapahtumien sarja alkoi jo tänään torstaina Taavetin torilta ja jatkoa seuraa lauantaista 25. helmikuuta alkaen, jolloin voi suunnistaa vaikka perättäin kahteen eri tapahtumaan.

Luumäen Moottorikelkkakerho järjestää lauantaina Valimon montussa koko perheen maksuttoman mäenlaskutapahtuman, johon kannattaa varata mukaan sekä mäenlaskuvälineet että sukset, sillä perheen pienimmille on tarjolla myös hiihtolatu. Talviriemua on tarjolla myös moottorikelkka-ajelun merkeissä. Tapahtuma pidetään kello 11-15.

Lauantaina talvista ilonpitoa on tarjolla kello 13 alkaen myös Taavetin linnoituksessa, jossa Sadonkorjuuseurakunta järjestää perheiden talviriehan. Ohjelmassa on talvisia toimintapisteitä lapsille, pulkkamäki ja leikkimielisiä kilpailuita.

Laskiaissunnuntaina 26.2. Luumäen seurakunta järjestää seurakuntakeskuksessa laskiaistapahtuman kello 10 alkavan mukulamessun jälkeen. Ohjelmassa on makkaranpaistoa, mäenlaskua, rastipolku, pomppulinna salissa ja kahvia laskiaispullan kera.

Laskiaisen päättää laskiaistiistaina 28. helmikuuta pidettävä Kangasvarren kyläyhdistyksen rieha Lepolan rannassa alkaen kello 18. Luvassa on napakelkkailua ja mäenlaskua pitkässä mäessä.