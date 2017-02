Hirvikanta jäi odotettua suuremmaksi

Hirvenmetsästys viime syksynä ei sujunut aivan odotusten mukaisesti, sillä hirvikanta jäi toivottua suuremmaksi.

Hirvenkaatolupia viime jahtiin oli kaikkiaan 295, joilla kaadettiin 135 aikuista hirveä ja 121 vasaa. Yhdellä aikuisen luvalla saa ampua kaksi vasaa.

Metsiin jäävän kannan kooksi laskettiin 287 hirveä, joten hirvitiheys on 3,8 eläintä tuhatta hehtaaria kohti. Hirvitiheys tavoite oli kuitenkin haarukassa 2,5 – 3,1. Suomen Riistakeskuksen Kaakkois-Suomen alueella hirvitiheys on 4,2, joka myös on aivan liikaa riistasuunnittelija Jouni Tolvasen mukaan.

— Hirvien tiheyskäyrä on koko ajan ylöspäin, mutta ensi jahtikaudella noususuhdanne pitäisi saada katkaistua, Tolvanen sanoi.

Hänen terveisensä, kuten myös Luumäen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajan Pasi Laarinkin, on että nyt pitää hakea reippaasti kaatolupia ensi syksyksi.

Miesten toiveissa on, että hirvenkaatolupia haettaisiin sähköisesti, jolloin niiden hallinnointi olisi helpompaa ja yksinkertaisempaa.

Entistä runsaampaa hirvijahtia toivottiin Luumäen riistanhoitoyhdistyksen vuosikokouksessa viime torstaina.