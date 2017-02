Pikkuyrittäjät kokeilevat kaupantekoa Yhes enemmä -messuilla

Taavetin koulun neljäs- ja viidesluokkalaiset ovat perustaneet toistakymmentä omaa yritystä osana koulujen uutta opetussuunnitelmaa tukevaa Pikkuyrittäjät-ohjelmaa. Koululaiset ovat nähneet yritystensä eteen paljon vaivaa. He ovat keksineet yritysidean, suunnitelleet logot, kehittäneet pakkaukset ja monissa yrityksissä he myös valmistavat itse myymänsä tuotteet. Tarjolla on herkkuja, tavaraa ja palveluja.

Pikkuyrittäjien aherruksen huipentuma tapahtuu 24. helmikuuta Taavetti-hallissa pidettävillä Yhes enemmä -messuilla, jossa he tekevät kauppaa tuotteillaan.

Lue lisää pikkuyrittäjistä 16.2. ilmestyneestä Luumäen Lehdestä.