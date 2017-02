Helmikuun sää yllättää

Viime päivien säätila on ollut Luumäellä ja koko eteläisessä Suomessa tavallista keväisempi. Atlantilta saapuvat ilmavirtaukset ovat saaneet aikaan sen, että näinä päivinä on Luumäellä nautittu 5-7 lämpöasteesta päivällä ja upeasta auringonpaisteesta. Tavallisesti helmikuussa on paukkunut pakkanen kunnolla, ja käytiinhän alkukuusta reilussa parissa kymmenessä pakkasasteessa. Kahdeksan vuotta sitten tähän aikaan koettiin jopa -35 asteen pakkaset, kun ilmavirtaukset tulivat koilliselta Venäjältä.

Tällä hetkellä voidaan sanoa, että päivä paistaa ja kuu kumottaa, sillä pilvettömältä taivaalta on öiseen aikaan voitu nähdä täysikuu. Tänään päivälämpötilassa on päästy Taavetissa noin 6-7 lämpöasteeseen ja alkuyöstä ollaan menossa pakkaselle. Aamuyöstä on odotettavissa noin -6 asteen pakkasia.

Kovasti vaihteleva sää tekee sen, että pienet tiet ja sivutiet voivat olla aamuvarhaisella hyvinkin liukkaita, joten autoilijoiden kannattaa ajella varovasti.