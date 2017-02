Jäärata avoinna luistelijoille

Luonnonjäälle tehty rata odottaa luistelijoita Luumäellä.

— Se on ollut jo kaksi viikkoa kunnossa. Reittiä on aurattu ja höylätty, rataa ylläpitävän Kangasvarren kylätoimikunnan puheenjohtaja Vesa Piitulainen kertoo.

Jääradalle pääsee joko Jurvalan uimarannalta tai venerannasta. Reitin pituus on noin kaksi kilometriä.

Viime vuonna rataa ei voitu tehdä kehnojen sääolojen vuoksi.

— Se olisi toivottavaa, että moottorikelkkailijat ja autoilijat eivät ajaisi radalle tai radan yli. Kelkan telasta jää aina lunta jäälle. Kun se siihen kovettuu, siitä tulee luistelijalle ikävä yllätys. Muutaman kerran olen tästä jo joutunut sanomaan, Piitulainen harmittelee.

Kyläyhdistys on asentanut uimarannalle myös perinteisen napakelkan, jossa voi kokeilla vauhdin hurmaa.