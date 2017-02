Fuusion uhka ei väistynyt kokonaan

Luumäen seurakunnan kirkkovaltuusto päätti viime viikolla, että seurakunta ei lähde mukaan liitoshankkeeseen. Tämä oli vastoin kehittämiskonsultti Raimo Turusen suositusta. Turusen mukaan seurakuntaliitosneuvottelujen käynnistäminen Lemin, Luumäen, Savitaipaleen ja Taipalsaaren seurakunnissa olisi ollut tarpeen.

Luumäen linjaus ei varmaan ollut kenellekään suuri yllätys. Aika ei vielä ole valmis näin radikaaleihin muutoksiin. Luumäen seurakunnalla on valttikorttina vielä se, että kolmena vuonna on vuosikate ollut ylijäämäinen. Luultavasti tarkalla taloudenpidolla jatkoaika itsenäisenä on muutamaksi vuodeksi taattu.

Mutta kovin pitkiä takuuarvoja siitä ei voi antaa, ettei fuusio nouse jälleen pohdintaan. Maakunnan pohjoispäässä tätä veivaamista on tehty vuosikausia. Vaikka seurakunnat ovat hangoitelleet yksi kerrallaan liitosta vastaan, on tuomiokapituli pitänyt asiaa aktiivisesti vireillä Ruokolahdella ja Rautjärvellä. Neuvottelukuvioihin on välillä kytketty myös Imatra.

Tilanne muuttuu vapaaehtoisesta liitospakotukseksi siinä vaiheessa, kun joku alueen seurakunnista tarvitsee jatkuvasti tukea taloutensa vakauttamiseksi. Tuomiokapituli ei selvästi halua joutua siihen tilanteeseen, että pieniä, vähävaraisia seurakuntia tuetaan automaatin kaltaisesti.

Seurakuntien talouden suurin uhka on jäsenkato. Tämä musta pilvi leijuu myös Luumäen seurakunnan yllä.