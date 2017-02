Abit ajelevat torstaina, vanhat tanssivat jo päivää aiemmin

Abien perinteinen penkinpainajaisrieha autoajeluineen ja karkkisateineen pidetään ensi viikon torstaina 16. helmikuuta. Ajelu on aikataulutettu niin, että abit pysähtyvät Taavetin päiväkodin pihaan kello 11. Mäntykodin pihalla he ovat kello 11.20 ja Vallikodissa kello 11.30. Taavetin S-Marketin pihaan abeja odotellaan noin kello 11.45 ja siitä he suuntaavat vielä Kangasvarren koululle kello 12.30. Viimeinen pysähdyspaikka on Jurvalan Sale kello 13.

Vanhojenpäivän tanssit järjestetään tänä vuonna Taavetissa poikkeuksellisesti jo päivää ennen abiajelua eli keskiviikkona 15. helmikuuta. Vanhat esittävät tanssiaisasuissaan muun muassa vanhoja salonkitansseja yleisötilaisuudessa, joka alkaa kahvituksella kello 18 ja jatkuu tanssiaisilla kello 18.30. Aiemmin päivällä vanhat tanssivat kahdesti koululaisille.