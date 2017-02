Suomen Salpa -dokumentissa puhuvat linjan rakentajat

Salpalinjasta valmistuu tänä vuonna dokumenttielokuva, joka kertoo Suomen suurimman rakennustyömaan rakentamisesta, rakentajista ja ennen kaikkea merkityksestä itsenäiselle Suomelle. Dokumentin työnimenä on Suomen Salpa – dokumentti maanpuolustustahdosta.

StoryTV films Oy Lappeenrannasta on työstänyt viimeisten neljän kuukauden aikana 35 tuntia kuva-aineistoa dokumenttia varten. Ääneen pääsevät Salpalinjan rakentajat ovat tuottaja Juha Huttusen mukaan keskimäärin jo 95-vuotiaita, joten haastatteluja on tehty viime hetkillä.

Lue lisää torstain 2.2. Luumäen Lehdestä.