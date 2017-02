Pallokentän jää vetää luistelijoita

— Me käymme usein illalla Joonan ja Oliverin kanssa luistelemassa, kun koulupäivä ovat päättynyt, samoin kuin viikonloppuisin. Tämä on erinomainen mahdollisuus tulla luistelemaan, kun ei tartte kytätä luisteluvuoroja, Heli Asikainen sanoo tyytyväisenä.

Luistinrata Taavetin pallokentällä vetää luistelijoita niin arki-iltoina kuin viikonloppuisin.

Pallokentän luistinrata on valaistu, siellä on jääkenttä ja koko kentän kiertävä jäädytetty rata. Iltaisin siellä on valot, jotka syttyvät hämäräkytkimellä ja palavat iltakymmeneen.

