Luumäen Lehti uudistui verkossa ja printissä, antakaa palautetta

Luumäen Lehden ulkoasu ja rakenne kokivat muodonmuutoksen. Uusi ilme on nähtävissä torstaina ilmestyvässä lehdessä. Myös verkkouutisissa värit ovat vaihtuneet vihreästä siniseen. Tämä muutos otettiin käyttöön jo keskiviikkona.

– Suomi juhlii tänä vuonna. Tästä juhlavuodesta jää pysyvä jälki myös lehden historiaan, kun muutimme nimiön vihreästä siniseksi, päätoimittaja Liisa Hupli-Oinonen sanoo.

Olennaisin muutos näkyy lehden rakenteessa. Ensimmäisillä aukeamilla on nyt paikallisia uutisia. Näiden jälkeen tulevat mielipiteet, lukijan kuvat sekä kolumnit. Lehden puolivälistä alkaa Elämänmeno-osasto, jossa on henkilöjuttuja ja ilmiötarinoita. Meno-sivulla vinkataan tulevista tapahtumista, Liikkeellä-sivu on varattu urheilulle ja liikunnalle.

Juttuja palastellaan helpommin hahmoteltavaan muotoon jakamalla materiaalia faktalaatikoihin tai kakkosjuttuihin.

– Juttumitat saattavat hieman lyhentyä, mutta vastaavasti tarjoamme aiempaa useampia paikallisia juttuja.

Kommentoi muutosta joko tämän uutisen alle tai suoraan verkkokyselyymme, joka avautuu torstaiaamuna.