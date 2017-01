Aurauskalusto liikkeelle 3-5 sentistä lunta

Kaava-alueiden teiden puhtaanapito on Luumäellä jaettu sopimuksin kolmelle urakoitsijalle, joiden aurauskalusto lähtee liikkeelle 3-5 sentin lumikertymän jälkeen. Taavetissa Linnalantien ja Marttilantien puhtaanapidosta vastaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Teknisen johtajan Erik Forsténin mukaan urakoitsijoille on jätetty harkinnanvaraa siitä, kuinka pian auraus käynnistyy.

— Siinä katsotaan tilanteen mukaan, milloin on tarkoituksenmukaista käynnistää puhtaanapito, jotta työ saadaan hoidettua siten kuin kuuluu, Forstén sanoo.

Hänen mukaansa kelin kehittymisellä ja kellonajalla on merkitystä, että työt saadaan tehtyä mielekkäästi ja tehokkaasti.

Tänään lumisade on kestänyt jokseenkin koko valoisan ajan. Kysyttäessä aurauksen käynnistymisestä, Forstén sanoi nähneensä jo ennen kello 14 ensimmäiset traktorit liikkeellä.

Lumisateesta huolimatta tieliikenteessä on pärjätty hyvin, ainakaan kello14.30 mennessä ei ole tullut ilmoituksia liikennevahingoista.