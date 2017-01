Tieremonttihaitat eivät yksityisongelmia

Toisaalla tässä lehdessä kerrotaan, kuinka Kuutostien uudistukset ovat tehneet hallaa Rantsilanmäen yrittäjille, erityisesti huoltamoille. Pitkä-Shell on määrittelemättömällä tauolla ja Teboilin asiakaskunta on harventunut jo lähes kriisirajalle. Toiveet on ladattu kesään. Se näyttää, hiljeneekö perinteikäs yrityspaikka vai palaako se taas matkailijoiden keitaaksi.

Jotain ongelmia oli toki odotettavissa. Ehkä uuden Kuutostien pudottaminen Rantsilanmäellä monttuun ja väliaikaisten liittymien kapeus ja liukkaus kuitenkin yllättivät yrittäjät. Raskas liikenne ei uskalla lähteä kapeaan kuiluun kokeilemaan onneaan ja ainakin Lappeenrannan suunnasta liittymät tulevat varkain valtatien kuskeille.

Kuutostien remontin tarpeellisuutta tuskin kukaan kieltää. Onneksi se lopultakin toteutuu. Silti

tuntuu varsin kylmäkiskoiselta, kun lehtemme jutussa Liikenneviraston edustaja toteaa, että opasteet ovat yrittäjien vastuulla.

Tuskin yrittäjät saavat vapaasti viedä kylttejään tien varteen. Jonkin sortin kunnollinen apu ja ohjaus voisi olla oikeudenmukaista niille yrittäjille, joiden elinkeino on uhattuna tieremontin takia. Samalla väliaikaisten liittymien tilannetta voisi tarkastella uudemman kerran. Olisiko mitään tehtävissä?

Yleensä rakentavalla yhteistyöllä saadaan parempia tuloksia.