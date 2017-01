Sampo Ronkanen huolehtii Pavuntiestä

– Päivittäinhän tässä tulee tien kuntoa seuranneeksi, toteaa Pavuntien noin vuosi sitten aloittanut tieisäntä Sampo Ronkanen.

Titteliään hän hieman ujostelee.

– Minusta se olisi lähinnä toimitsijamies eikä tieisäntä, hän sanoo.

Ronkanen on siltä osin oikeassa, että hän ei ole käynyt Suomen Tieyhdistyksen tieisännöintikoulutusta (TIKO), vaan tullut tieosakaskunnan valitsemaksi puheenjohtajaksi.

Toiseksi hän sanoo, että talkoilla nämä hommat ovat pitkälti menneet. Talkoot ovatkin olleet entisessä ajassa suosiossa, kun jokainen tienvarren isäntä oli vastuussa tien kunnosta oman tilansa kohdalla.

Nykyisin on toisin, ja yksityistiekunnan puheenjohtaja on se, joka tilaa sorastuksen, lumenlinkoamisen ja muut työt yksityistiellä. Tänä talvena lumityöt ovat olleet vähissä.

Lue lisää tieisännän töistä torstain 26.1. Luumäen Lehdestä.