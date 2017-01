Perintömetsänomistajan vuotuinen painajainen

Siinä se kirjekuori taas on. Odottaa joulusta ihmeen hyvin säilyneen punaisen amarylliksen vieressä keskellä keittiön ruokapöytää, ettei pääsisi unohtumaan. Kuoren päältä arvaa sisällön. Kyllä, tyhjä lomake 2C, metsätalouden veroilmoitus, seuranaan ilmoituksen täyttöön ohjeistava vihkonen.

Ilmoituksen voi nykyään tehdä verkossa. Jos osaa. Perintömetsää hallinnoiva perikunta tarvitsee ensin Katso-tunnukset, joiden hakeminen edellyttää perukirjojen kopiointia ja postittelua. Tunnuksen luominen ja käyttäminen verkossa on käsittämättömän haastavaa. Kaksinkertainen salasanasuojaus ja pankkitunnistautuminen takaavat tietoturvan. Se on hyvä. Ongelmana on, että vaikka olisi onnistunut luomaan tunnukset, niiden käytteleminen kerran vuodessa on ohjelmanumero.

Varsinaista tuskaa on hahmottaa ilmoitettavia summia. Metsänomistaja saa puunostajalta seikkaperäiset erittelyt myymistään puulajeista, kuluista ja tuloista, puulajeittain. Samoin ostamistaan metsänhoitopalveluista. Luulisi olevan helppoa siirtää ne veroilmoitukselle. Ei ole. Loputtomien numerosarjoja vilistävien papereiden tulkitseminen edellyttää vähintään yliopistotason matematiikan opintoja.

Saiko viimeisiään köhineen moottorisahan tilalle ostetun uuden vempeleen hankintahinnan vähentää kerralla? Mönkijän käyttötunneista vain osa taisi olla metsätalouden käyttöä. Ei sillä kyllä kukaan ole huviajelua mökkimetsissä hurvitellut.

Mikä oli menovaraus ja mitä sillä piti tehdä? Paljonko sitä ylipäätään viime vuodelta jäi?

Alkaa kiivas arkistojen kaivelu. Johonkin se viime vuoden ilmoitus tuli tallennettua. Lopulta löytyy käsin suhrattu kopio. Ai niin, viimeisin ilmoitus lähti paperiversiona, koska talviukkonen oli rikkonut modeemin ja nettiyhteys oli mykkä.

Pitää etsiä myös muistiinpanot tilakäynneistä ja tapahtumista. Se on metsänomistajan velvollisuus. Epämääräisillä, lukukelvottomilla harakanvarpailla ja päivämäärillä täytetyt paperilappuset löytyvät lopulta auton hansikaslokerosta.

Metsänomistaja on helposti arvonlisäverovelvollinen. Se tarkoittaa, että metsäveroilmoituksen jälkeen täytyy valmistautua tekemään vielä kausiveroilmoitus. Numeroita viliseviltä tositteilta pitää ynnätä myyntien arvonlisäverot ja haalistuneilta kuiteilta niistä vähennettävät kulujen arvonlisäverot, vaikka nyt uudesta moottorisahasta ja siihen ostetuista öljyistä.

Osa kuiteista on lukukelvottomia. Ne olisi pitänyt kopioida, olihan se tiedossa, että tekstit haalistuvat.

Jos metsätilan tantereilla ei ole vuoden mittaan ollut muuta liikkuvaa kuin metsäneläimet, pari marjastajaa ja naapurin jänisjahdista harhautunut ajokoira, metsäveroilmoitusta ei tarvitse tehdä. Sen voi unohtaa myös, jos ei koe tärkeäksi vähentää paria tiluksille saunareissun yhteydessä tekemäänsä tarkistuskäyntiä ja ostamaansa uutta nahkarukkasparia. Kaiken kruununa – ensi kertaa arvonlisäverovelvollisen metsänomistajan ei tarvitse antaa kausiveroilmoitusta, jos hänellä ei ole ilmoitettavaa. Järkevä uudistus, eihän tyhjien papereiden allekirjoittelu ja lähettely ole mielekästä.

Jospa painajainen joskus hälvenisi ja verottajalta saisi esitäytetyn veroilmoituksen, jossa edes isoimmat luvut olisivat paikoillaan. Kiittäisin verokarhua kauniisti, voisin vaikka halata.

Soile Tankka

Kirjoittaja on Luumäen Lehden toimittaja.