Luumäki toinen Etelä-Karjalan kuntien joukossa kuntaverovertailussa

Luumäki jää hieman Etelä-Karjalan halvimmasta asuinkunnasta Parikkalasta, kun mittarina ovat keskituloisen palkansaajaperheen maksamat verot. Luumäkeläisperhe maksaa vuodessa kunnallisveroa 14 075 euroa ja parikkalalaisperhe 13 897 euroa. Kunnallisveroprosentti on Parikkalassa maakunnan alhaisin, 19,5 prosenttia. Luumäellä kunnallisveroa maksetaan 19,75 prosentin verran. Savitaipale, Lemi ja Lappeenranta perivät kunnallisveroa eniten, 21 prosenttia. Kuntien järjestys säilyy samana, vaikka laskelmassa huomioitaisiin myös kirkollisvero ja veroluonteiset maksut.

Etelä-Karjalan kalleimman asuinkunnan tittelin jakavat samansuuruisella verotuksella Lemi ja Savitaipale.

Luumäen yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95 on maakunnan toiseksi edullisin Rautjärven, Ruokolahden ja Savitaipaleen jälkeen. Niissä kiinteistöveroa peritään kaksi prosentin kymmenystä vähemmän. Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,45 on Luumäellä maakunnan toiseksi alhaisin Imatran 0,41 prosentin jälkeen. Vapaa-ajan kiinteistöveroa Luumäellä peritään yhden prosentin mukaan, mikä on maakunnan alhaisin yhdessä Imatran kanssa.

Tiedot perustuvat Veronmaksajain keskusliiton toteuttamaan kuntaverovertailuun. Vertailussa Suomen korkeimmat kunnalliset verot maksetaan Kokkolassa ja alhaisimmat Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Pelkän tuloveroprosentin perusteella kallein kunta on Jämijärvi ja edullisin Kauniainen.

Selvityksen on laatinut Veronmaksajien ekonomisti Leena Savolainen.

Kuntien verot 2017 -selvitys