Etelä-Karjalan viimeinen Suomi 100 aluetukihaku avautui

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumia varten suunnatun aluetuen kolmas ja samalla viimeinen hakukierros on avoinna Etelä-Karjalassa 16.1.–28.2.2017. Haku on tarkoitettu maakunnan alueella toteutuville, Suomi 100 -ohjelmaan hyväksytyille hankkeille. Myös luumäkeläisten kannattaa vielä aktivoitua.

Aluetukea jaetaan kolmessa hakukierroksessa yhteensä 90 000 euroa, josta 20 000 euroa viimeisessä haussa. Hakuohjeet ovat osoitteessa ekarjala.fi/suomi100.

Juhlavuoden teeman ”Yhdessä” mukaisesti ohjelmahankkeiden tulee vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tarkastella Suomen itsenäisyyden vuosisataa, nykyhetkeä tai tulevaisuutta. Etelä-Karjalassa tukea myönnettäessä arvioidaan erityisesti hankkeen tuottamaa lisäarvoa Suomi 100 -juhlavuodelle, vaikuttavuutta alueelliseen elinvoimaan, kohderyhmän kokoa sekä maakunnan oman Karjalaisuus-teeman korostumista.

– Käytännössä aluetuet ovat olleet muutaman tuhannen euron suuruisia. Koska hakijoita on ollut runsaasti, pottia on haluttu jakaa mahdollisimman monelle hankkeelle, Etelä-Karjalan Suomi 100 -aluekoordinaattori Virve Lindström kertoo.