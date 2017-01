Vähiä joukkoliikenteen käyttäjiä kyykytetään

Aikoinaan rallatettiin, että linja-autossa ompi tunnelmaa. Tuo tunnelma taitaa olla yhä enemmän hakusessa, kun linja-autojen ja yleisten kulkuneuvojen käyttäjämäärät vähenevät ja samalla vähenevät myös linja-autovuorot.

Nykyaikana vannotaan kilpailun nimeen lähes asiassa kuin asiassa. Liikkumisen suhteen tulee kuvaan mukavuustekijät, jotka ovat eri ihmisillä erilaisia. Näin näyttää olevan tässäkin asiassa, kun Pohjolan Liikenne lakkauttaa toistaiseksi pikavuorot Lappeenranta-Helsinki -välillä helmikuun alusta lukien. En tiedä matkustajamääriä koko tuolla välillä, se voi olla liikesalaisuuskin, mutta pikavuoron lopetus kolahtaa etenkin niihin henkilöautottomiin, jotka haluaisivat kulkea ainakin Taavetin ja Kouvolan välillä.

Taavetti-Helsinki -väli on myös pitkä, jolla ei liene kovin suuria määriä matkustajia. Olen itse kulkenut satunnaisesti kyseisellä välillä bussilla ja pidin sitä hyvänä sekä sujuvana matkustusmuotona. Pohjolan Liikenne on myös järjestänyt wi-fi -yhteyden digitalisoituneiden matkantekijöiden iloksi, joten nettiinkin pääsee niin haluttaessa. Miten jatkossa?

Taavetista tietysti pääsee Helsinkiin bussilla Haminan kautta. Reitti on hieman pitempi ja hieman hitaampi kuin suoraan Kouvolan kautta. Kuutostietä kulkevan pikavuoron poisjäänti tietysti harmittaa, koskapa siihen pääsi Taavetista sujuvasti kyytiin. Punaiseksi maalattu pikavuorokilpailija pysähtyy vain Rantsilanmäellä, joten siihen menijä tai sillä tulija tarvitsee saattajaa ja vastaanottajaa.

Noin kymmenen vuotta sitten henkilöjunat vielä pysähtyivät Taavetissa. Sitten se loppui, kun noin 30 päivittäistä kulkijaa ei VR:lle riittänyt pysähdykseen. Sitä vastaan purnattiin ja junien pysähdysten puolesta kirjelmöitiin, tehtiin adresseja ja puhuttiin niin kansanedustajille, VR:n päättäjille kuin ministereillekin. Ilman tulosta. Luumäen Lehti yritti järjestää 2014 lukijamatkaa junalla, mutta lähtijöitä olisi pitänyt olla vähintään sata omaa vaunua varten – ja silti juna ei olisi pysähtynyt Taavetissa, vaan matkaan olisi pitänyt lähteä rautatieasemalta Lappeenrannasta tai Kouvolasta.

Käyttäkää bussia, tuli kommenttia moneltakin suunnalta.

Kun junan pysähtyminen Taavetissa loppui, kansalaiset vaihtoivat kumipyörille. Autottomat busseihin ja ne, joilla on varaa, omiin autoihin. Jos ajatellaan ekologisesti ja yhteiskunnallisesti kestävästi, junien henkilöliikenteen loppuminen oli virhe.

Nyt näyttää siltä, että uutta virhettä tehdään, kun meiltä viedään suora ja nopea bussiyhteys Kouvolan suuntaan.

Pitäisiköhän joukkoliikenneaktivistien ryhtyä jälleen tekemään adresseja?