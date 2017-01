Ruuanlaitto on kauppiaan intohimo

Harrastus ja työ lyövät kättä Taavetin uuden K-kauppiaan Hermanni Natusen, 25, persoonassa.

Nuori kauppias toteaa, että näin on aika yleisestikin, sillä siitä on monenlaista hyötyä.

– Osaan kertoa uusista ruuista ja ruoka-aineista asiakkaille, antaa vinkkejä ja kertoa omista ruuanlaittokokemuksista, Natunen sanoo.

Puhelias ja ulospäinsuuntautunut uusi kauppias on helposti lähestyttävissä. Hän suorastaan toivoo, että asiakkaat tulevat juttusille ja muutenkin tapaamaan häntä kauppaan.

