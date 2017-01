Paikallislehden etäjakelu hidastuu

Postin tehostustoimet kirjeiden ja jakelumäärien vähentyessä tuovat muutoksia myös paikallislehtien etäjakeluun. Posti otti käyttöön vuoden 2017 alusta uuden 02-kulkunopeuden, joka heikentää tilattavien lehtien jakelua muualla kuin lähialueella.

Lehden jakelu muuttui vuodenvaihteessa yhden arkipäivän myöhemmäksi etäjakelussa. Muutos koskee esimerkiksi pääkaupunkiseudulle tilattavia paikallislehtiä.

– Pyrimme siihen, että muutos hidastaisi mahdollisimman harvan levikkialueen ulkopuolelle tilatun lehden jakelua. Toivomme,että tilaajat ottavat yhteyttä, jos jakelussa ilmenee ongelmia, oli kyse sitten varsinaisesta levikkialueesta tai etätilauksista, ESV-Paikallismediat Oy:n toimitusjohtaja Kaija Huuhtanen sanoo.

Postin jakelumuutoksesta on lähetetty kirje niille tilaajille, joita se koskee.

Paikallislehdillä on käytössään sähköinen verkkopalvelu ja digilehti. Näköislehden saa luettavakseen verkossa heti lehden ilmestymispäivän aamuna. Digilehden voi lukea tietokoneella, älypuhelimella tai taulutietokoneella.

Luumäen Lehti on osa ESV-Paikallismediat -yhtiötä.