Juhlavuoden Salpavaellus lähtee Kotkaniemestä

Suomen ja Luumäen juhlavuoden pitkä Salpavaellus lähtee kesäkuun viimeisenä päivänä liikkeelle Kotkaniemestä.

Kesä- ja heinäkuun taitteeseen ajoittuva kolmipäiväinen vaellus käynnistyy reittipäällikkö Kari Tahvanaisen mukaan Kotkaniemestä presidenttimuseon esittelyllä. ”Itsenäisyyden ituja” teemanimen saaneelle vaellusreitille ovat jo ensimmäiset vaeltajat ilmoittautuneet mukaan.

– Varovainen arvioni on, että vaellusreitillä on kesällä mukana 60-70 henkeä, Tahvanainen sanoo.

Luumäen ja Virolahden välillä kulkeva reitti on vielä hieman auki, mutta pääpiirteissään se noudattelee tuttuja kohteita. Suunnitelmiin kuuluu, että vaeltajat yöpyvät sisätiloissa ja pitempiä siirtymiä tehdään linja-autolla. Tahvanainen tuumiikin, että porukka ei todennäköisesti mahdu yhteen linja-autoon siirtymillä.

Päivittäin kävellään 5-12 kilometriä.