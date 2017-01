Satavuotias Suomi katsoo tulevaisuuteen

Suomi on satavuotias – itsenäisenä valtiona. Ikänsä puolesta Suomi kuuluu maailman itsenäisten valtioiden joukossa vanhimpaan kolmannekseen. Suomalaisuus sen sijaan on huomattavasti vanhempaa. Jos tätä ei ota huomioon, voi satavuotisuuden pohdinnassa näkökulma jäädä kapeaksi, sillä eihän itsenäistä valtiota olisi syntynyt, ellei sen historiallisena perustana olisi ollut suomalaisuutta, Suomen kansaa ja sen halua päättää omista asioistaan.

Suomalainen kulttuuri on eurooppalaisessa vertailussa melko nuorta, paljolti vasta 1800-luvun puolivälin jälkeen syntynyttä. Useiden maiden monisatavuotiseen kulttuuriperintöön nähden suomalaiset lähtivät 1800-luvulla takamatkalta liikkeelle. Silti huikealla menestyksellä, kuten tänäänkin voimme todeta.

Miksi on tärkeää mainita tässä juuri kulttuuri? Ei vain sen vuoksi, että se on tämän kirjoittajalle tärkeä osa satavuotiasta Suomea, vaan ennen kaikkea siksi, että sen varaan on rakentunut suomalaisuuden perusta ja jatkuvuus ennen ja jälkeen valtiollisen itsenäistymisen.

Ulkomaiset yhteydet ja kansainvälisten kehityskulkujen vaikutukset ovat aina olleet ratkaisevia. Satojen vuosien ajan, jo tervanpoltosta alkaen, vienti on ollut kansan taloudellisen vaurastumisen lähde ja on sitä edelleen. Tulevaisuudessa Suomessa tarvitaan nykyistä monipuolisempaa tuotannon rakennetta vientiä ajatellen. Siihen vaadittavat uudistukset vievät aikaa, mutta ei ole syytä pessimismiin. Vastaavaa on tehty ennenkin – perustana vahva koulutuspohja ja kyky tehdä innovaatioita.

Tätä todistavat muun muassa ne monet pienet ja keskisuuret yritykset, jotka tekevät alihankkijoina huipputason tuotteita maailman johtaville valmistajille. Näitä yrityksiä pitäisi nostaa enemmän julkisuuteen – hyvinä uutisina, joita totta vie ei ole liikaa Suomessa näinä aikoina.

Talouden menestys vaatii kykyä sopeutua kehityskulkuihin, joihin itse ei voida täysin vaikuttaa, kuten globalisaatioon, mutta ei mitä tahansa sopeutumista, vaan sellaista jolla voidaan taitavasti huolehtia omista eduista ja jopa vahvistaa niitä. Yhtenä siihen kuuluu hallittu maahanmuutto tulevaisuuden työvoimatarpeen kannalta. Mitä paremmin maahanmuuttajat sopeutuvat osaksi yhteisöä, sen parempi kaikille.

Suomalaisen elintason ja yhteiskunnan kehitys, varsinkin edellisten seitsemän vuosikymmenen aikana, on vertaansa vailla oleva menestystarina. Yhteiskunnan kansalaisille toimittamien palvelujen laatu ja määrä ovat kasvaneet jatkuvasti. Kasvuun tottuneina ihmiset näyttävät odottavan, että kasvu jatkuisi nyt yhtä jyrkällä nousukulmalla. Siihen eivät kuitenkaan voimavarat riitä. On haettava uutta tasapainoa kansalaisten tarpeiden ja yhteiskunnan mahdollisuuksien välillä. Se merkitsee muutoksia siinä, mitä yhteiskunnalta saadaan ja millä tavoin.

Satavuotiaassa Suomessa kansalaisen ja yhteiskunnan välinen suhde on siis murroksessa. Uudistuksissa on tärkeää varmistaa, että yhteiskunnallisten palvelujen ja tuen pääpaino on varmasti siellä, missä niitä kipeimmin tarvitaan.

Yksi suomalainen vahvuus on, että vaatimattomistakin taloudellisista lähtökohdista on voitu koulutuksen kautta nousta ”parempiin oloihin” suhteessa vanhempiin. Lahjakkuudet on näin saatu laajasti käyttöön niin yksilön kuin yhteiskunnankin kehityksen kannalta. Tämä niin sanottu säätykierto on nyt hidastunut; huonommin toimeentulevista perheistä ei hakeuduta opiskelemaan yhtä usein kuin ennen. Syitä on monia, eikä tila riitä tässä niiden pohdintaan.

Voi silti kysyä, mikä on motivaation osuus? Toivottavasti en yksinkertaista liikaa, jos sanon että avainasemassa ovat lasten ja nuorten vanhemmat, sillä opiskelun motivointi, lasten rohkaisu liikuntaan ja muut nuorten tulevaisuustekijät ovat perhekeskeisiä asioita. Perheissä rakennetaan satavuotiaan Suomen tulevaisuutta.

Mitä satavuotias Suomi minulle merkitsee? Yhteisöllisesti edellä selostamiani asioita, mutta henkilökohtaisessa historiassa ennen muuta yhtä: kouluttautumis- ja opiskelumahdollisuuksia. Niiden pohja on Luumäellä. Jos täällä ei olisi 1960-luvulla ollut maksutonta kunnallista keskikoulua, olisi koulunkäynti rajoittunut kansakouluun. Ei olisi ollut varaa lähteä maksulliseen oppikouluun kaupunkeihin. Näin varmasti monen muunkin kohdalla.

Viisaita ovat olleet aikanaan luumäkeläiset päätökset perustaa kuntaan kouluja. Paikallisilla päätöksillä voi näin olla laajaakin merkitystä.