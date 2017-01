Yhtä juhlaa koko vuosi

Eri tahot ovat kilvan julkistaneet omia tulevia tapahtumasuunnitelmiaan Suomen satavuotisjuhliin. Valtakunnallisesti isoja tapahtumia on paljon, mutta suhteessa Luumäki ei jää yhtään jälkeen. Pieni pitäjä on taas näyttänyt voimansa. Se voima on yhteistyössä.

Suomen ja kunnan yhteinen juhlavuosi on täynnä tohinaa Luumäellä. Osallisiksi pääsevät kaikenikäiset läpi vuoden. On suorastaan hämmästyttävää, miten paljon pitäjässä on aktiivisia vapaaehtoisia eri yhdistyksissä ja seuroissa. Iso kiitos kuuluu myös kunnalle ja Kulttuuripalvelu Kaikulle.

Myös Luumäen Lehti haluaa olla mukana juhlassa. Tämän viikon sinivalkoinen lehti on yksi osoitus siitä. Teimme lukijoille Suomi 100 vuotta -teemalehden, jossa maamme historiaa tarkastellaan luumäkeläisestä vinkkelistä. Lehti palaa vihreään sävymaailmaan tämän jälkeen joksikin aikaa, mutta vielä tämän talven aikana lehden logo muuttuu pysyvästi siniseksi. Tällä haluamme juhlistaa juhlavuotta ja jättää näin näkyvän jäljen merkkivuodesta myös Luumäen Lehteen. Samassa yhteydessä raikastamme lehden ulkoasua muutenkin.

Toivottavasti lehti tarjoaa lukijoilleen mielenkiintoisia hetkiä niin menneen, mutta myös tulevan parissa. Haluamme lehdessä katsoa vahvasti tulevaan positiivisella vireellä. Sen vuoksi esimerkiksi veteraanit pohtivat Suomen tulevaisuutta, esittelyssä on nuori urheilijalupaus ja luumäkeläiset kertovat 100 syytä olla onnellisia.