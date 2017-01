Luumäen eläinsuojelurikoksen käsittely eteni, koirat otettiin haltuun

Luumäellä tapahtuneen eläinsuojelurikoksen käsittely on edennyt vaiheeseen, jossa pariskunnan omistamat koirat on otettu valtion haltuun. Koirat on luovutettu eri eläinsuojeluyhdistyksille, jotka hoitavat koirien luovuttamisen eteenpäin.

Koiria otettiin valtion haltuun 53 kappaletta. Yhden koiran eläinlääkäri lopetti sen agressiivisuuden vuoksi.

Etelä-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi noin sataa koiraa epäasiallisissa oloissa pitäneen pariskunnan kolmeksi vuodeksi eläintenpitokieltoon ja menettämään koiransa valtiolle. Poliisi teki käräjäoikeuden tuomion jälkeen yhdessä valvontaeläinlääkärin kanssa eläinsuojelutarkastuksen selvittääkseen tuomion täytäntöönpanon kiireellisyyttä. Tarkastuksessa todettiin, ettei eläinsuojelulain mukaisille kiireellisille toimenpiteille ollut tarvetta.

Eläinsuojeluyhdistykset hoitavat koirien luovuttamisen eteenpäin muun muassa perheisiin omien toimintatapojensa mukaan.