Kiky kolahtaa kohta arkeen

Vanha vuosi on jäämässä taakse. Siihen mahtui luumäkeläisittäin niin iloja, suruja kuin yllätyksiäkin. Kuten elämässä aina.

Yksi isoimmista asioista on ollut Kuutostien remontti. Siitä on iloittu, mutta muutostyö on myös harmittanut. Remontti on hidastanut kulkemista ja herättänyt huolta esimerkiksi traktoriliikenteen ja Jurvalan yrittäjien vuoksi. Hyviä, muhimassa olevia asioita ovat olleet Itsenäisyydentie, Kotkanniemen remontti ja kunnan vakaa talous.

Mitä sitten ensi vuosi antaa? Takuuvarmaa on se, että tuleviin puheenaiheisiin kuuluvat kevään kuntavaalit, sote ja kiky. Kuntavaaleissa luumäkeläisillä ehdokkailla on selvästi aiempaa enemmän vaalityötä tehtävänä, kun tuoleja otetaan valtuustosta neljä pois.

Soten työstäminen jatkuu, ja sitä tarkastellaan Etelä-Karjalassa maakunnallisen sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) lasien läpi. Piirin kivijalka on vakautettu, ja ulkoapäin tuleva uhka yhdistää.

Kikyn vaikutukset arkeen hiipivät niin ikään. Työntekijän työeläkemaksu nousee asteittain yhteensä 1,2 prosenttiyksikköä vuosina 2017–2020. Työttömyysvakuutusmaksu nousee samalla ajanjaksolla 0,85 prosenttiyksikköä. Julkisen sektorin lomarahoja vähennetään 30 prosenttia nykytasosta kolmen seuraavan vuoden aikana. Myös vuosittaista työaikaa pidennetään ja työttömyyskorvausta pienennetään.

Uutisotsikot seuraavat toisiaan, vuodenkierto pysyy silti samana. Juhannus vietetään kesällä ja joulu talvella, huolimatta siitä, että keskikesän juhlassa saattaa sataa räntää ja tonttuleikeissä nurmi vihertää.

Parempaa uutta vuotta kaikille Luumäen Lehden puolesta.