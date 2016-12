Teemu Sepponen suuntaa kiekkoilijan uralle

Joukkuelaji jääkiekko koukuttaa tämän ajan nuoria. Suomalaiset menestyjät esikuvina saavat yhä uusia kiekkosukupolvia nousemaan luistimille tämän vauhdikkaan harrastuksen pariin.

Näin on käynyt myös luumäkeläiselle Teemu Sepposelle, 14, joka pelasi viikko ennen joulua Kymi-Saimaan Pikku-Pohjola -katsastusleirillä Savonlinnan Tanhuvaarassa. Juniori-ikäisille tämä on yksi tärkeä virstanpylväs kohti valtakunnallista junnuhuipennusta Pohjola-turnausta Vierumäellä ensi maaliskuussa.

Teemu Sepposelle syksyllä alkanut kiekkokausi on jo peräti kymmenes. Voi kuulostaa uskomattomalta, mutta hän on aloittanut jääkiekon jo neljävuotiaana – luistimilla jo ennen kuin on kunnolla osannut juosta.

Nuorukainen nauraakin, ettei hän muista enää oikeastaan mitään jääkiekon aloituksestaan.

– Kai se niin meni, että iskä (Ari Sepponen) vei minut jääkiekkoharrastuksen pariin. Varmaan olen sitä vaatinut.

Teemu sai luistimet jalkaansa syyskuussa 2007 ja kiekkokoulu alkoi Eero Nurmilaukkaan ja Reijo Käävän johdolla.

Alkuajoista Teemu muistaa kiekkokaverit Roni Näpin, Juuso Koskisen ja Aleksi Kettusen, joiden kanssa hän on viihtynyt jäällä hyvin.

LuPon kiekkokoulu ja juniorikiekkoilu osoittivat, että Teemussa on ainesta jääkiekkoilijaksi. Nuori mies teki sen eteen töitä yhdeksän kautta LuPossa, ja täksi kaudeksi hän on siirtynyt SaiPaan hyökkäyspelaajan rooliin C2-junioreihin.

– Varmaan innostuin jääkiekosta siksi, että kaverit pelasivat myös – ja sitä paitsi, jääkiekko on muutenkin hauskaa, Teemu sanoo.

Häneltä tulee nopeasti analyyttinen vastaus jääkiekon viehättävyydestä.

– Siinä pääsee liikkumaan ja luistelemaan täysillä. Parasta on, kun koko ajan oppii uusia asioita lajista.

– Valmentajat tietysti kannustavat meitä, mutta minua kiinnostaa itseäni päästä eteenpäin. Haluan tulla hyväksi jääkiekkoilijaksi, siinä on minulla oma motivaatio, nuorukainen selittää.

Lyhyesti sanottuna, hänestä paistaa rakkaus lajiin ja hän myöntää sen itsekin.

Entä koulunkäynti? Kysymys saa aluksi virneen naamalle ja vastaus on ”ihan hyvin menee”.

Isä myöntää pojan puolesta, että tällä hetkellä mennään jääkiekko edellä, mutta koulukin hoidetaan kunnialla.

Esikuvat?

– Patrik Laine ja Teemu Selänne. Tällä hetkellä varmaan Patrik enemmän, koska hän pelaa edelleen ja hän on tosi hyvä, Teemu julistaa.

Kuluva kiekkokausi on Teemu Sepposelle tärkeä. Hän kertoo tavoitteekseen päästä ensi kaudella SaiPan C-juniorien joukkueeseen pelaaman SM-sarjaa.

Nyt on kehittymisen ja näyttöjen antamisen aika sitä varten. D-pojissa harjoitellaan viitenä iltana viikossa ja viikonloppuisin on pelimatkoja pitkin Etelä-Suomea. Lyhimmillään linja-autossa istutaan vain parisen tuntia, kun lähimmät pelivastustajat ovat Mikkelissä ja Lahdessa.

– Tässä tietysti tähdätään mestaruuteen. Kilpailu on tietty kovaa, Teemu sanoo.

Miten on, onko tavoitteenasi ammattilaisura jääkiekon parissa?

– Se olisi ihan hauskaa – mutta sitä ennen pitää hoitaa koulu. Nyt olen kahdeksannella luokalla koulussa.

Kotioloissa urheilu on vahvasti esillä. Teemu kertoo seuraavansa suurella mielenkiinnolla edustus-SaiPan pelejä, mutta jääkiekkoa muutenkin, ja keväällä jännitetään MM-kiekkoa.

Kuka voittaa?

– En tiedä! Toivottavasti SaiPa, Teemu sanoo ja väläyttää leveän hymyn.

Mitenkäs kesä menee?

– Se on peruskuntokautta ja silloin liikutaan ulkona paljon ja juostaan juoksutestejä.

Lisäkysymykseen juoksusta Teemu kertoo pinkovansa puolessa tunnissa seitsemän kilometriä ja Cooperin testissä noin 3200 metriä. Kunnioitettavia lukemia!

Viimeinen kysymys, mitä terveisiä lähettäisit lukijoillemme?

– Hyvää uutta vuotta ja onnea koitokseen!