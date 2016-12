Olkoon rauha

Joulurauha julistetaan virallisesti valtakuntaan Suomen Turusta aattona puolen päivän aikaan. Monessa kodissa julistuksen televisioinnista on tullut perinne, joka aloittaa virallisen juhlapyhän vieton.

Joulurauha on vanhaan pohjoismaiseen lainsäädäntöön kuulunut määräys 20 päivää kestäneestä ajanjaksosta joulun aikana. Joulurauhan aikana tehdyistä rikkomuksista annetut rangaistukset olivat ennen vanhaan ankarampia kuin muulloin. Vuoden 1889 jälkeen joulurauhalla ei ole ollut mitään oikeudellista merkitystä.

Joulurauhaa tarvittiin aikanaan, koska juhlapyhien tuoma vapaa-aika saattoi tuottaa levottomuuksia. Vaikka laki ja rangaistukset ovat nyt erilaisia, on joulurauhalla yhä oma sijansa. Kiireisen arjen keskellä on muutama päivä aikaa levähtää ja tavata sukua. Joskus tuo rauhallinen pysähtyminen voi nostaa pintaan myös surua ja katkeruutta. Vuoden kertymät saattavat purkautua nahisteluna.

Tänä vuonna jouluun valmistaudutaan erilaisissa tunnelmissa koko Etelä-Karjalassa. Imatralla joulukuun alussa kolme uhria vaatinut surmatyö jätti perusturvallisuutta uhkaavan pelon ja surun. Jos lintukotoidylliä vielä aiemmin vaalittiin, nyt sen rippeet ovat levällään. Henkiset haavat ovat yhä auki.

Myös maailmalta kantautuvat järkyttävät uutiset hämmentävät. Berliinin kuorma-autohyökkäys joulumarkkinoille oli loukkaus läntisen yhteiskunnan joulua ja kulttuuria kohtaan.

Tämän päivän uutiset vyöryvät lastenkin todellisuuteen. Heidän jouluun valmistautumisensa tapahtuu kovin toisenlaisessa maailmassa kuin vanhempiensa.

Luumäen Lehden-lehden puolesta toivotan kaikille lukijoille ennen kaikkea rauhallista joulua.