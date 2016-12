Joulupukki on lähtenyt Korvatunturilta liikkeelle

Luotettavista lähteistä saamamme tiedon mukaan Joulupukki on juuri lähtenyt Korvatunturilta liikkeelle tonttujen valjastamalla porolla, joka tunnetaan nimellä Petteri Punakuoro. Asiasta kertoo myös Yleisradio telkkarissa, vaikka pääministeri Juha Sipilä ei siihen uskoisikaan.

Petteri Punakuonon reessä on tonttujen tietotoimiston mukaan aika hurja pino lahjoja, josta voi kertoa etukäteen ainakin kaikille kilteille lapsille. Eikä se reki ihan heti tyhjene, sillä on samanlainen ominaisuus kuin Pietarin kalansaaliilla: lahjojen määrä kasvaa niitä lapsille jaettaessa.

On myös totta, että Joulupukki kysyy kodeissa ”Onko täällä kilttejä lapsia”. Oikea vastaus saa pukin niitä jakamaan. Tonttuleikit auttavat myös asiassa, samoin lasten reipas laulu.

Jostain kumman syystä perheissä kiinnostaa hyvin usein Joulupukin ikä. Pukki saattaa vastata tai olla vastaamatta, mutta koska Joulupukki on myös leikkisä, hän saattaa myös jekuttaa lapsia ja myös vanhempia ikänsä vuosimäärällä.

Joulupukin oikea ikä on noin 1700 vuotta, mutta se voi vaihdella noin parillakymmenellä vuodella, koska Korvatunturin aikakirjoihin ei ole kirjattu tarkasti pukin syntymää eikä myöskään sitä, minkä ikäisenä hän on vaativan työtehtävänsä aloittanut. Toiseksi Joulupukin alkuperäinen nimi on Sanctus Nicolaus eli Pyhä Nikolaus. Historiakirjoista tiedämme, että Pyhä Nikolaus toimi 300-luvulla Myran piispana Anatoliassa nykyisen Turkin alueella.

Mitä, eikö Suomessa?? Joopas, sillä Joulupukki muutti viimeistään 1700-1800 lukujen taitteessa Suomeen Korvatunturille, jonne rakennettiin Joulupukin paja, maja ja muut asumukset tontuille. Varmuudella tiedetään myös se, että 1800-luvulla Joulupukki alkoi kierrellä aluksi Suomessa jakamassa lahjoja kilteille lapsille ja sittemmin myös maailmanlaajuisesti.

Suuren paljastuksen Joulupukin asuinpaikasta teki Markus-setä eli Markus Rautio vuonna 1927 Lastentunti -radio-ohjelmassa Yleisradiossa. Tietoa ei ollut koskaan aikaisemmin kerrottu, mutta siitä lähtien tieto on kulkenut kulovalkean tavoin kaikkien Joulupukkiin uskovien lasten keskuudessa suusta suuhun. Ja nykyisinhän Joulupukilla on Rovaniemellä paja ja postitoimisto.

Lähteet: Korvatunturi, tonttujen tietotoimisto, historian kirjat ja sähköiset arkistot.