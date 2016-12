Unohtuiko kinkun sulatus – paistaminen onnistuu myös jäisenä

Pakastettu joulukinkku on pitänyt ottaa perinteisesti ennen paistamista sulamaan jääkaappiin useita päiviä ennen uuniin työntämistä. Sulattamisen unohtaneille on kuitenkin tarjolla huojentava tieto – kinkun voi paistaa myös täysin jäisenä.

Jäisen kinkun paistoaika on reilusti sulatettua kinkkua pidempi, mutta lopputulos ei ainakaan HKScanin tuotekehityskokki Sami Lamminahon sekä kokki Tero Honkaniemen testissä hävennyt lainkaan valmiiksi sulatetulle. Jäisenä ja perinteisellä tavalla paistettuja kinkkuja maistatettiin sokkona jäänmurtaja Urholla median ja blogien edustajille eikä kinkkujen ulkonäön, maun tai rakenteen välille saatu eroja. Jäisenä paistettu kinkku jää hiukan sulana paistettua vaaleammaksi, mutta asian voi korjata kuorruttamalla pinnan.

Näin paistat kinkun jäisenä:

Upota pakasteesta otettu kinkku hetkeksi kuumaan veteen, jotta muovikääre irtoaa helposti. Laita kinkku pellille paistopussiin pussin ohjetta noudattaen. Laita kinkku uuniin 90-100 asteen lämpötilaan. Paistoaikaa pitää varata kinkun koosta riippuen 2-3 tuntia kiloa kohti. Kun kinkku on ollut uunissa niin pitkään, että se on täysin sula, sijoita paistomittari kinkun paksuimpaan kohtaan niin, että sen kärki on puolivälissä keskellä kinkkua. Paista haluamaasi kypsyysasteeseen.

Joulukinkun sisälämpötilan tulee olla 74 astetta, jotta se on kypsä. Ylikypsän kinkun sisälämpötila voi olla 83 astetta tai jopa hieman yli. Kinkun lämpötila nousee vielä vähän hieman sen jälkeen, kun se on otettu uunista.

Tuoresuolatun tai sulatetun pakastekinkun paistaminen:

Ohjeita on erilaisia, mutta melkoisella varmuudella paistaminen onnistuu, jos noudattaa seuraavaa ohjetta:

Lämmitä uuni 200 asteeseen. Huuhtele ja kuivaa kinkku, jätä verkko paikalleen. Laita joulukinkku paistopussiin ja työnnä paistomittari kinkkuun niin, että sen kärki on keskellä kinkkua paksuimmassa kohdassa. Jos kinkussa on luu, varo ettei mittari osu siihen.

Aseta kinkku rasvapuoli ylöspäin uunin pellille. Jos et käytä kinkkupussia, aseta kinkku uunin ritilälle ja laita alle uunipelti, jossa on hieman vettä. Näin kinkusta valuva neste ei sotke uunia eikä pala kiinni peltiin.

Paista kinkkua 200 asteessa noin puoli tuntia. Käännä sen jälkeen uunin lämpötila sataan asteeseen. Jos käytät kiertoilmauunia, riittää noin 20 astetta alhaisempikin lämpö.