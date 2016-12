Vuoden erähenkilöksi Kimmo Ylärakkola

Kymen piirin Erätulilla julkistettiin tämän vuoden erähenkilöksi luumäkeläinen Kimmo Ylärakkola. Erätulitapahtuma järjestettiin jo neljännentoista kerran ja paikkana oli Lemin Tapiola.

Vuoden eränuoreksi valittiin Jarmo Muikku.

Erätulet on kaikille metsästyksestä ja luonnosta kiinnostuneille tarkoitettu avoin tilaisuus. Sen tarkoituksena on tehdä eräharrastusta tutuksi ja palkita ansioituneita erästäjiä. Tapahtumaan on perinteisesti kuulunut nuotiolla keitetty pannukahvi, erilaista tarjoilua ja koiraesittelyä. Myös vuoden eräkoira on valittu samalla.

Suomen Metsästäjäliiton Kymen piirin toiminnanjohtaja Erkki Pentinniemi pitää metsästäjien uusimpana haasteena villisikakannan kurissa pitäminen ja vähentäminen. Villisika on Pentinniemen mielestä suurpetoja ja hirveä suurempi uhka.

– Villisikavahinkojen torjuntaan metsästäjät joutunut paneutumaan nyt tosi mielellä, Pentinniemi sanoo huomauttaen, että suomalaiset metsästäjät ovat oppineet hartautta ja nöyryyttä luonnon ja metsän eläinten kanssa toimiessaan.