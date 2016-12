Taavetin K-kauppiaaksi Hermanni Natunen

Hermanni Natunen, 25, aloittaa vuoden 2017 alussa Taavetin K-Marketin uutena kauppiaana. Nykyiset kauppiaat Minna ja Aki Tuviala ovat toimineet Taavetissa kuusi vuotta ja he jättävät tehtävän vuoden vaihteessa.

Hermanni Natunen on Keskon antaman tiedotteen mukaan kotoisin Etelä-Karjalasta ja hän on kirjoittanut ylioppilaaksi Imatralta lukiosta. Natunen on opiskellut kauppatieteiden maisteriksi Kuopiossa ja suorittanut Keskon kauppiasvalmennuksen 2015-2016. Kauppiasvalmennukseen kuuluvan kauppiasharjoittelun hän suoritti K-Market Kalakukossa Kuopiossa. Maisteriksi hän valmistui maaliskuussa 2016.