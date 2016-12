Neljännen kynttilän päivä

Tänään sunnuntaina sytytetään neljäs kynttilä adventtikyntteliköstä. Jouluaattoon on kuusi yötä, seitsemäs yö on jouluyö.

Adventin aika on loppusuoralla, sen huipentuma on joulu. Adventti tarkoittaakin odotuksen aikaa, joulun odotusta ja kristillisen perinteen mukaan se tarkoittaa Jeesuksen syntymäjuhlan odotusta.

Ensimmäinen adventti aloitti uuden kirkkovuoden, ja jokaisena adventtisunnuntaina sytytettävät kynttilät lisäävät valon määrää joulun lähetessä. Adventin jokaisella sunnuntailla on oma teemansa: nöyryys, Kristuksen paluu, katumus ja ilo.

Joulu on ilon aikaa – ei vain lapsille, vaan myös aikuisille. Perheen pienimpiä innostavat joululahjat, aikuisia ehkäpä enemmän joulun ajan tuoma hetken hiljentymisen aika työkiireiden lomassa. Sitä kohti valmistaudutaan tänään muun muassa Kauneimmissa Joululauluissa, joita lauletaan Luumäen kirkossa 18.

Jäljellä oleva viikko ennen joulua on viimeisten jouluvalmistelujen aikaa. Perinteisiin kuuluvat joulusiivousten teko ja jouluruokien teko. Joulukuusi tuodaan monessa kodissa vanhan perinteen mukaisesti aattoaamuna tupaan ja koristellaan. Nykyaika on tosin saanut sangen monet tuomaan joulukuusen jo aikaisemmin sisään – ja innokkaimmat joulun ystävät ovat ehkäpä hakeneet kuusensa jo itsenäisyyspäivän aikaan.

Jouluhan on vain kerran vuodessa – sitä halutaan viettää kunnolla!