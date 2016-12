Uusi voi olla myös hyvästä

Kaikkea uutta ei kannata tyrmätä suoralta kädeltä. Tämä totuus pätee hyvin kirjaston automatisointiin. Vaikka monella taholla on ollut vahvoja epäluuloja esimerkiksi omatoimiajasta kirjastossa, se voi myös toimia ja lisätä asiakkaiden mahdollisuuksia nauttia kunnallisista palveluista.

Tämän on todistanut hyvin Korvenkylän kirjasto Joutsenossa. Lähikirjastossa on voinut puolen vuoden ajan asioida myös silloin, kun henkilökunta ei ole paikalla.

Teknologia on mahdollistanut sen, että asiakkaat pääsevät kirjastokortillaan sisään seitsemänä päivänä viikossa aamuseitsemän ja iltayhdeksän välillä. Lainat ja palautukset onnistuvat automaateilla. Tätä mahdollisuutta on myös käytetty varsin paljon.

Koska kirjastokorttiin kytketään pyynnöstä PIN-tunnus ja asiakkaat saavat oman salasanan sisälle pääsyyn, on toiminnassa säilynyt vapauden rinnalla vastuu. Ilkivaltaa tai häiriökäyttäytymistä ei ole ilmennyt. Jokainen tietää, että valvonta pelaa ja töllöilystä jää kiinni.

Toivottavasti tällainen toimintamalli leviää Luumäellekin. Uraa on jo mallikkaasti avattu Taavettihallilla. Näin veronmaksajat saavat enemmän katetta yhteiseen kassaan antamistaan euroista. Toki tämä edellyttää, että yhteinen vastuu kestää ja väärinkäytöksiä ei ilmene.

Joka tapauksessa tekniikkaa hyödyntämällä monia palveluita voidaan kehittää tulevaisuudessa entistä asiakasystävällisimmiksi. Teknologia on parhaimmillaan varsin hyvä renki.