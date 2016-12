Veteraania ei jätetty – eikä jätetä nytkään

Kotiseutuneuvos Pertti Vuori, parin vuoden päästä 90, istahtaa nojatuoliin kotonaan Joutsenossa. Hänellä on käsissään tuore historiakirja Veteraania ei jätetty – Etelä-Karjalan sotaveteraanipiirin historiaa.

Aktiivisesti aikaansa seuraavalta Vuorelta ilmestyi marraskuun puolivälissä tuorein historiakirja, joita häneltä onkin ilmestynyt runsaasti jo työssäolovuosiltaan lähtien. Eläkkeellä on ollut aikaa kirjoittaa, mutta hän hymähtää, että onhan näitä rientoja paljon muitakin.

Etelä-Karjalan Sotaveteraanipiiri juhli 50-vuotistaivaltaan marraskuun 13. päivänä Lappeenrannassa, jolloin piirin historiakirja julkaistiin.

Noin satasivuinen kirja on syntynyt parin vuoden aikana. Vuori taustoittaa kirjan alussa liiton historiaa hieman ja siirtyy kertomaan piirin historiaa. Yhdestätoista yhdistyksestä historiakatsauksen on kirjoittanut parissa tapauksessa yhdistyksen edustaja, ja Vuori on koostanut kirjan.

Omat lukunsa ovat tietysti Joutsenosta ja Ylämaalta, vaikka ne entisinä kuntina kuuluvatkin Lappeenrantaan; poissa on vain Parikkala, jossa veteraaniyhdistystä ei ole ja parikkalaisveteraanit ovat monissa asioissa suuntautuneet Savonlinnaan.

– Kirjoittaminen edellytti, että tiedot pyydettiin yhdistyksistä asiakirjoina – minulla oli yhteen aikaan työhuoneessani valtava määrä aineistoa yhdistyksistä eri puolilta Etelä-Karjalaa.

– Jotkut yhdistykset olivat tehneet 10-, 20- tai 25-vuotishistoriikkeja, mikä helpotti hieman työtä. Monet yhdistyksethän ovat syntyneet siinä 1960-luvun puolivälin vaiheilla. Etelä-Karjalan piiristä ei aikaisemmin ole varsinaista historiikkia tehtykään.

– Valokuviakin oli ihan kiitettävästi, niiden osalta meidän toiminnanjohtajamme Raili Leino teki merkittävän kokoamistyön.

Pertti Vuoren mukaan sotaveteraanipiirin historiakirjan tekeminen on ollut mieluisaa. Tietojen saaminen kirjaa varten on sujunut verraten hyvin, mutta tietojen määrä yhdistyksittäin on vaihdellut.

– Toisista yhdistyksistä löytyi paljon ja tarkkoja tietoja, toisista hieman vähemmän. Paljon on tietysti ollut kiinni siitä, miten usein sihteeri on yhdistyksissä vaihtunut: hän on se, joka pitää kokouksista kirjaa ja arkistoi.

– Joissakin tapauksissa olen soitellutkin yhdistyksiin ja kysellyt lisää tietoja ja tarkistuksia. Muistitietoa en ole tähän kirjaan kerännyt oikeastaan laisinkaan, vaan vain dokumentoitua tietoa. Aineistoa on sinänsä ollut ihan riittävästi.

Kiintoisa poikkeus historiikissa on Nuijamaan kohdalla, josta on tapahtuma-artikkeli muistokiven paljastuksesta Myrällä 20.8.2006. Siihen liittyy ikävä tapaus, kun Myrän rajavartioasemaan kohdistui kranaattikeskitys 4.7.1941 ja kaksi lottaa ja kaksi sotilasta kuoli. Muistokivellä on vuosittain pieni muistotapahtuma.

– Kyllä tämä kirjanteko on nykymaailmassa helpompaa kuin ennen, kun on tietokoneet, joilla tekstin muokkaaminen on niin yksinkertaista, Vuori sanoo.

Kotiseutuneuvos Pertti Vuori on itsekin sotaveteraani, jokseenkin viimeistä ikäluokkaa.

– Olinhan minä lähettipoikana jo talvisodassa Konnunsuolla ja jatkosodassa ilmasuojelukomppaniassa. Se tarkoittaa vähän muuta kuin ilmansuojelua, lähinnä vartiotehtäviä ja rintamakarkureiden kiinniottamisia.

– Olin Viipurin evakuoinnissa mukana kesällä 1944, auttamassa suurhyökkäystä pakenevia ihmisiä.

Itsenäisyyspäivän aikoihin hän miettii myös Suomen itsenäisyyden merkitystä.

– Se merkitsee ihan kaikkea! Sanon kuin kenraali Ehrnrooth: Suomi on paras maa suomalaisille ja puolustamisen arvoinen.

Luumäen Sotaveteraanit

Luumäen Sotaveteraanit ry on perustettu Taavetissa 6.11.1966. Yhdistyksellä on ollut alusta alkaen vilkasta toimintaa, jossa hyvänä tukena on ollut syyskuussa 1969 perustettu naisjaosto.

Yhdistys toteutti ensimmäisellä vuosikymmenellään osuuskuntamuotoisen Korsutaavetti-nimisen veteraanitalon, joka valmistui 1970. Yhdistys osallistui vuonna 1997 valmistuneen palvelutalo Mäntykodin toteutukseen pari vuotta aiemmin perustetun Sotiemme Luumäen Veteraanit ry:n jäsenenä, sekä 2007-2009 valmistuneen Senioritalon toteutukseen.

Yhdistyksellä on ollut aktiivista toimintaa muun muassa retkien ja matkojen muodossa, veteraanien kuntoutuksesta huolehtimisessa ja juhlien järjestämisessä sekä yhteydenpidossa nuorisoon.