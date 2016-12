MTK Kaakkois-Suomi hakee virtaa viljelijöille

Tiallisten hyvinvointi ja jaksaminen heikentyneessä taloustilanteessa ja kasvaneissa muutospaineissa on huomioitu järjestötasolla ja MTK Kaakkois-Suomi onkin asettanut jaksamisen, työkyvyn ylläpitämisen ja talouden tasapainottamisen yhdeksi ensi vuoden toimintansa painopistealueeksi.

MTK Kaakkois-Suomi on käynnistämässä Virtaa viljelijöille -hanketta, jonka rahoituspäätöstä odotellaan näinä päivinä. Hanke on suunniteltu kaksivuotiseksi ja sen on määrä alkaa vuoden 2017 alussa.

