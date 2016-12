Seitsemän luumäkeläisyritystä Kauppalehden menestyjien listalla

Luumäkeläisistä yrityksistä seitsemän on sijoittunut Kauppalehden tekemälle maakunnan menestyjien listalle.

Kahdensadan Etelä-Karjalan maakunnassa menestyneimmän listalla ovat Metsäkonetyö Matti Törönen Oy, Kuljetusliike Aho&Nuutinen Oy, P&P Betonilattiat Oy, J. Niinisaari Oy, Bionella Oy, Leipomo-Konditoria Sanelko Oy ja Mense Oy.

Kauppalehti on laittanut menestyjät paremmuusjärjestykseen KL-pisteiden avulla. Luokituspisteet on laskettu useiden eri tunnuslukujen pohjalta. Niiden mukaan yritys on menestyvä, jos sen kannattavuus, vakavaraisuus sekä maksuvalmius ovat yleisesti hyvässä kunnossa. Luokituksessa käytetyt tunnusluvut on pyritty valitsemaan mahdollisimman toimialariippumattomasti ja lisäksi liikevaihdon alarajana on 500 000 euroa.