Virastotien kerrostalosta murskattiin jo kolmannes

Kova oli ryske ja pauke, kun isot koneet kävivät tänään perjantaina tyhjilleen jääneen kerrostalon kimppuun Virastotie 4:ssä.

SK Purku Oy:n telakoneet repivät päivän aikana liki kolmanneksen kerrostalosta keskeltä alas niin, että molemmat talon päädyt näyttivät jo erillisiltä kerrostaloilta. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen laskikin jo leikkiä tuumatessaan, että hän ohi kulkiessaan säpsähti luullessaan meillä olevankin kaksi kerrostaloa vierekkäin purettavina.

Tekninen johtaja Erik Forstén arvioi, että vanha kerrostalo menee varsin nopeassa tahdissa maan tasalle jokseenkin yhtä kyytiä. Purkamisen urakkasopimuksen mukaan urakoitsijalla on tammikuulle asti aikaa purkamiseen, mutta Forstén arvioi rakennuksen olevan ainakin jouluun mennessä purettu ja tammikuulle jää tontin siistimistä.

Virastotien vanhojen rakennusten purku alkoi syksyllä hyvissä ajoin kiinteistöjen kalustojen poisviennillä. Marraskuun alussa tehtiin asbestipurkamiset siten kuin pykälät edellyttävät. Erik Forsténin mukaan asbestirakenteita rakennuksissa oli, sillä niiden rakentamisen aikaan asbestin käyttö oli varsin yleistä.

Jo muutama vuosi sitten kerrostalon paikalle on suunniteltu linja-autojen kääntöpaikkaa ja laitureita. Niiden toteutuminen ei kuitenkaan ole vielä varmaa juuri tälle paikalle, sillä sekä Anne Ukkonen ja Erik Forstén sanovat, että sellaista kaavamuutosta ei ole vielä olemassa.

– Voisihan sitä ajatella vaikka Itsenäisyyden aukioksi, Anne Ukkonen väläyttää, mutta vakavasti puhuen siihen on ajateltu myös uutta asuntokantaa senioreille – mutta se on tosiaan ajatuksen asteella. Vaihtoehtoja on monia, Ukkonen sanoo.