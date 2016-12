Suru tuli liki

Suru ja järkytys levisivät sunnuntaina Imatralle, Etelä-Karjalaan ja koko Suomeen. Puolilta öin nuorehko mies ampui kylmäverisesti kolme naista Imatran kävelykadulla.

Surmansa saivat Imatran kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tiina Wilén-Jäppinen ja kaksi paikallista toimittajaa, Anne Vihavainen ja Katri Ikävalko.

Nuo kaikki kolme naista olivat positiivisia alansa ammattilaisia ja ennen muuta äitejä. Yhteensä seitsemän eri ikäistä lasta jäi ilman äitiä. Kolme puolisoa jäi ilman vaimoa. Moni sukulainen, ystävä ja työtoveri jäi ilman läheistä ihmistä.

Tuo julma teko jätti pysyvän jäljen isoon joukkoon ihmisiä maakunnassamme. Se jätti surun ohella väkivallan leiman. Sitä on vaikea kuvailla, miten vaikealta tuntuu, kun väkivalta muuttuu uutisotsikosta omaksi kokemukseksi menetyksen kautta.

Näin itsenäisyyspäivän jälkeen ja Suomen suunnatessa kohti juhlavuottaan, tulee väkisin mieleen, olemmeko me osanneet hoitaa saamaamme itsenäisyyden lahjaa oikein. Onko yhteiskuntamme epäonnistunut sisäisen turvallisuuden takaamisessa? Imatran tapaus heiluttaa uskoa siihen, että hyvinvointivaltiomme toimisi niin kuin sen pitäisi. Onko ylpeilemästämme hyvinvointivaltiosta osa jo menetetty?

Meille on annettu vapaa maa kalliilla hinnalla. Tehtävämme on pitää tästä lahjasta huolta ja kehittää sitä. Pelko ja väkivalta eivät tähän lahjaan kuulu.

Veteraanien iskulause sopii myös meille muille: kaveria ei jätetä, heikompia autetaan. Se olkoon meidänkin ohjenuoramme niin nyt suuren surun äärellä kuin arjessa laajemminkin.

On jaksettava uskoa parempaan huomiseen.