Isänmaallisuus on isälle ja tyttärelle itsestään selvää

Jari ja Veera Kuhmosen palveluspolut kohtasivat Rovajärvellä.

TYKISTÖN perinteinen ampumaleiri Rovaniemen kupeella Rovajärvellä sai muutama viikko sitten luumäkeläiset kapteeni Jari Kuhmosen ja aliupseerioppilas Veera Kuhmosen samaan harjoitukseen. Tehtävät heillä olivat tosin sellaiset, että kumpikaan ei ampunut tykillä.

Poikkeuksellista sen sijaan on, että isä ja tytär olivat samassa harjoituksessa – äkkiseltään ajatellen yhdistelmä isä ja poika olisi ollut paremmin arvattavissa.

– Se nyt johtuu siitä, että valitsin naisten vapaaehtoisen asepalveluksen. Olen puhunut koko ikäni meneväni armeijaan, sillä halusin kokeilla rajojani – ja tietenkin puolustaa maatamme, jos joskus sellainen tilanne tulee, Veera Kuhmonen sanoo kertoen, että mielenkiinto armeijaa kohtaan on tullut isän kautta.

– Isä ei kuitenkaan ole ollut suoranainen esimieheni Rovajärvellä, vaan vain vanhempi upseeri.

Varusmiespalveluksensa Utissa aloittanut Veera Kuhmonen on parhaillaan aliupseerikoulussa Niinisalossa. Siellä hän kertoo suorittavansa lentosääaliupseerikurssin. Kurssin jälkeen hän palaa takaisin Uttiin lopuksi varusmiespalvelusajastaan, ennen kuin kotiutuu kesäkuussa 2017. Syksyyn kuului myös osallistuminen Rovajärven leirille.

– Täällä Rovajärvellä on hienoa se, että jokainen voi harjoitella omaa sodan ajan tehtäväänsä ja yhteistoimintaa eri ryhmien ja varuskuntien välillä.

Ampuminen sinänsä on Veeralle luontaista. Hän kertoo harrastaneensa nuorempana ilmakivääriammuntaa ja tykänneensä siitä.

– Peruskoulutuskaudella ammuimme paljon rynnäkkökiväärillä ja pääsimme myös kokeilemaan kertasinkoa ja käsikranaatin heittoa.

Tätä nykyä Maasotakoululla Lappeenrannassa palveleva kapteeni Jari Kuhmonen on koulutusalan esikuntatehtävissä. Komennus Rovajärvelle on luontainen osa ammattisotilaan työtä, joka tällä kertaa liittyi varo-organisaatiossa työskentelyyn.

– Tehtäväni olivat turvallisuuteen liittyviä organisaatiossa, joka vastaa ammuntojen koordinoinnista ja harjoitusalueella liikkumisesta. Rovajärven ammunnathan ovat maavoimien vaikuttamisharjoitus, jossa kaikki maavoimien joukot harjoittelevat yhteistoimintaa, Kuhmonen kertoo.

Rovajärven korkeudella säätila osaa harjoituksen aikana olla melkein mitä tahansa. Joskus koettelee pakkanen, mutta tällä kertaa sade ja sumu toivat Kuhmosen mukaan omat haasteensa muuten talviseen harjoitukseen.

– Harjoitus on edennyt suunnitelmien mukaan ja joukot ovat päässeet harjoittelemaan yhteistoimintaa, Kuhmonen toteaa.

Rovajärven harjoituksessa mukanaolokertoja hän ei ole laskenut, mutta toteaa niitä tulleen useita 27 vuoden uran aikana.

Isänmaallisuus on Veera ja Jari Kuhmoselle kummallekin itsestään selvä asia. He molemmat sanovat pitävänsä Suomen itsenäisyyttä erittäin tärkeänä asiana.

Jari Kuhmonen kertoo oman käsityksensä vahvistuneen kahden rauhanturvatehtävän myötä. Sodan ajasta Kuhmonen mainitsee isoisoäitinsä kertoneen, ja siitä miten heidän suvusta jo talvisodassa kaatui kolme mummon veljeä.

– Ne kertomukset jättivät mieleeni ajatuksen, että halusin valita sotilasuran. Ja Luumäkihän on yksi maamme isänmaallisimpia kuntia, hän taustoittaa.

Veera puolestaan sanoo isänsä olleen hänelle tärkeä roolimalli niin ammattisotilaana kuin siviilissäkin.

– Olen pienestä pitäen kunnioittanut isän hienoa asennetta maanpuolustukseen ja arvostan hänen työtään.

– Itsenäisyys on minusta erittäin hieno asia ja olen ylpeä suomalaisuudestani.

– Siviilissä meillä on hieno isä-tytärsuhde, ja me molemmat pidämme ruuanlaitosta ja touhuamme vapaa-ajalla perheen koirien kanssa.

Jari Kuhmonen on tyttärensä kanssa samaa mieltä, ja hän mainitsee koiraharrastuksesta Ukko-Pekka -haukut, jota mielitään mukaan Suomi 100 vuotta -tapahtumiin.

Tulevaisuudestaan Veera Kuhmonen ei vielä osaa kovin paljon sanoa, suunnitelmia ei vielä oikeastaan ole.

– Valmistuin viime keväänä kokiksi, ja jossain vaiheessa aion opiskella lisää, mutta en vielä tiedä mitä.

– Intin jälkeen aion tehdä töitä ja suunnata ulkomaille joksikin aikaa, Veera tuumii.