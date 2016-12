Vanhan ajan tunnelmaa paketteihin

DYI eli Do It Yourself – tee se itse – on trendikästä. Kätevä ja varsin helposti toteutettava vinkki pikkujoululahjojen tai joululahjojen paketointiin on päällystää mikä tahansa laatikko sanomalehdistä tai kirjan sivuista leikatuilla paloilla. Liimaa palat liimapuikolla niin, että ne peittävät laatikon kauttaaltaan. Jos haluat vanhahtavan ilmeen, voit ensin kellastuttaa sivut sivelemällä ne teellä tai kahvilla.

Viimeistele paketti kauniisti solmitulla silkkinauhalla, tai vaikkapa kahdella eri sävyisellä. Myös paperinarusta tai pitsinauhasta saa viehättävän vanhahtavaa tunnelmaa.

